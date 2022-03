Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone per un totale di 6 mezzi intervengo per incendio capannoni a Treviolo – viale Europa intorno alle 17:00. Due feriti trasportati in ospedale. Intervento ancora in corso.