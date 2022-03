San Donà, operai bloccati a venti metri di altezza: salvati dai pompieri

Spread the love

Disavventura su due potatori per un incendio al dispositivo di controllo della piattaforma. Per un’ora sospesi in aria – SAN DONA’ Intervento di potatura dei pioppi, operai bloccati su una piattaforma aerea controllata elettronicamente e sospesa a circa 20 metri di altezza. Un piccolo incendio aveva bloccato il dispositivo di controllo a terra della piattaforma area che è rimasta così ferma e sospesa in aria, con i due uomini che non potevano più scendere, in balia del forte vento e con la paura che il braccio potesse cedere da un momento all’altro.