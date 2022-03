Video – Cinque Canadair del Corpo nazionale impegnati nel bresciano nella lotta agli incendi boschivi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Continua incessante l’attività dei Vigili del fuoco con squadre a terra e mezzi aerei per fronteggiare gli incendi boschivi nel Nord Italia. Cinque Canadair sono in azione nella provincia di Brescia per lo spegnimento di tre vasti incendi attivi da giorni. Il primo a Vezza d’Oglio, dove le fiamme hanno divorato un’estesa porzione di bosco. Sul posto hanno operato squadre di Vigili del fuoco con diversi mezzi e sono state predisposte le vasche per il rifornimento idrico dei mezzi aerei AIB. Il secondo a Sonico, in Val Camonica, mentre il terzo fronte del fuoco è attivo in Val Vestino, dove sono andati in cenere già 140 ettari di vegetazione. In quest’ultima località una squadra è impegnata a protezione di alcuni cascinali minacciati dalle fiamme.

