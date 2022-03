Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano, l’assassino: “L’ho colpita con un martello durante un gioco erotico”

Spread the love

Secondo la confessione del 43enne, che in passato aveva avuto una relazione con la vittima, l’omicidio è avvenuto a gennaio a Milano: dopo il delitto Fontana ha riposto il corpo in un congelatore che ha comprato di proposito per conservare il cadavere. In un secondo momento, lo ha fatto a pezzi e si è spostato nel Bresciano per gettarlo nel dirupo nel quale è poi stato ritrovato

Durante le indagini gli investigatori avevano scoperto che il 20 marzo l’auto di Carol Maltesi era transitata per Borno, ma era guidata da un uomo.