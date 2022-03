Fiume Po in secca, spunta carro armato della seconda guerra mondiale

Spread the love

tg24.sky.it – urly.it/3mrhq

Spuntano le lamiere arrugginite di un carro armato dalla melma del fiume Po in secca. Storico ritrovamento di un mezzo militare della Seconda Guerra Mondiale lungo il letto essiccato del Po. Con il livello dell’acqua che si è abbassato a causa della siccità di questi mesi, è affiorato un mezzo cingolato delle truppe tedesche abbandonato durante la ritirata. Il ritrovamento è avvenuto nel tratto del fiume tra Pomponesco (Mantova) e Gualtieri (Reggio Emilia).

Secondo una prima ricostruzione, il carro armato sarebbe stato spinto nel fiume il 23 aprile 1945 dai tedeschi per evitare che finisse nelle mani delle truppe americane. Il fatto che ci fosse un mezzo militare nelle acque del fiume Po era risaputo perché l’abbandono del mezzo era stato documentato da una foto scattata all’epoca da un aereo da ricognizione inglese. Ma finora, nonostante le ripetute ricerche, nessuno lo aveva più trovato. Samuele Bernini, un volontario del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po, ha sfruttato la secca del fiume per andarlo a cercare. La ricerca non è stata facile ma alla fine ce l’ha fatta. Il direttore del Museo Simone Guidorzi, ha parlato di una «opportunità praticamente unica» di recuperare un pezzo storico.