La Onlus dei Vigili del Fuoco di Cuneo porta aiuti al confine con l’Ucraina e rientra con i rifugiati

Spread the love

cuneodice.it – urly.it/3mr3w

L’Associazione nazionale Onlus Vigili del Fuoco sezione di Cuneo si è spinta per la seconda volta fino al confine polacco con aiuti, indumenti, pannolini e coperte tornando indietro con donne, bambini e anziani. Partenza da Cuneo martedì 29 marzo, il giorno successivo tappa a Wadowice, la città natale di Giovanni Paolo II in Polonia, per scaricare gli aiuti umanitari (coperte, vestiti, pannolini, qualche pupazzo per i più piccoli), e poi partenza per il confine ucraino più vicino alla città di Leopoli, dove caricheranno gruppi di cittadini ucraini, provenienti da Kiev, Kharkiv e Mykolaiv che, tramite associazioni sul posto e la Protezione civile italiana, hanno organizzato i trasferimenti, li porteranno in Italia presso centri o famiglie che li aspettano. Sentiti telefonicamente non hanno avuto tempo di spiegare i dettagli delle operazioni perché hanno tempi stretti e non vorrebbero visibilità, ma anche il sindaco della cittadina polacca è arrivato ad accoglierli e salutarli.