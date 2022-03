L’Associazione Vigili del Fuoco di Cuneo torna in Polonia per soccorrere i profughi ucraini

Spread the love

laguida.it – urly.it/3mrh_

Cuneo – Seconda spedizione dell’’Associazione nazionale Onlus Vigili del Fuoco sezione di Cuneo in soccorso dei profughi ucraini. Il convoglio, formato da quattro furgoni da 9 posti, è partito da Cuneo martedì 29 marzo, il giorno successivo tappa a Wadowice, in Polonia, la città natale di Giovanni Paolo II, per scaricare gli aiuti umanitari (coperte, vestiti, pannolini, qualche pupazzo per i più piccoli), e poi partenza per Cracovia dove caricheranno una ventina di profughi provenienti da Kiev, Kharkiv e Mykolaiv. Destinazione Torino, presso centri o famiglie che li aspettano. “Siamo in otto – spiega il responsabile della spedizione Roberto Dutto, di Borgo San Dalmazzo – in modo da poterci alternare alla guida degli automezzi, tutti membri – ad eccezione di uno – dell’Associazione Vigili del Fuoco. Su un pulmino viaggerà una famiglia di 5 persone con un disabile e un’altra signora con difficoltà. Uno dei mezzi è dotato di kennel, perché porteremo via anche 2 cani e 3 gatti”.