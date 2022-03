Milano, concluso il corso di formazione su Gas-cromatografia e spettrometria di massa

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso con successo il corso di 36 ore di formazione teorica e pratica sul tema “Gas-cromatografia e spettrometria di massa”. Il corso si è svolto dal 28 febbraio al 18 marzo 2022 presso la sede del comando. Sotto la guida dei ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Milano, il personale del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) ha potuto apprendere e approfondire le competenze necessarie per gestire l’analisi qualitativa e quantitativa di composti chimici presenti in campioni reali complessi.

La strumentazione analitica all’avanguardia, in dotazione al laboratorio del Nucleo di Milano, consente infatti di separare e identificare con elevata accuratezza le sostanze infiammabili che si possono ritrovare in uno scenario di incendio, accidentale o intenzionale. Al termine delle sessioni teoriche i partecipanti al corso hanno potuto mettere in pratica le nozioni apprese, conducendo in autonomia l’analisi e il riconoscimento di una miscela di idrocarburi presenti in un campione acquoso.