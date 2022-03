Pavia, notte di fuoco per il comando

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino e i Vigili del Fuoco Volontari di Casorate sono intervenuti a Certosa di Pavia per l’incendio di n tetto. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state tempestive e hanno così permesso di limitare i danni provocati dal rogo a una piccola porzione della copertura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Intorno a mezzanotte, i Vigili del fuoco del distaccamento di Voghera sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura alimentata a GPL. Quando sono arrivati sul posto, le fiamme avevamo iniziato a propagarsi anche a della legna accatastata lì vicino. In supporto della squadra è giunta un’autobotte dalla sede centrale e una pattuglia dei Carabinieri. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate 5 ore. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta.