A Roma tre tentativi suicidi al giorno, il report dei Vigili del Fuoco: “Molti sono giovanissimi

Tre suicidi o tentati suicidi al giorno a Roma e provincia. Questo quanto emerge dal report elaborato dai Vigili del Fuoco sugli interventi effettuati nell’ultimo anno. Ogni giorno tre persone provano – oppure purtroppo riescono – a togliersi la vita. Molte le chiamate al 112 da parte dei familiari disperati, che non riescono ad aprire la porta della camera del loro caro e si preoccuoano oppure, nei casi peggiori, che lo hanno trovato privo di vita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, negli ultimi anni si è abbassata l’età media delle persone che cercano di farla finita. “Sempre più giovani anche giovanissimi, con un’elevata incidenza per chi ha meno di trent’anni”, spiegano i Vigili del Fuoco. Non ci sono differenze sociali: le condizioni di disagio – acuite dalla pandemia da covid- 19 – che portano a decidere per il suicidio riguardano sia le persone meno abbienti che quelle benestanti.