Arriva la Formula E a Roma, strade chiuse all’Eur dal 7 all’11 aprile

Spread the love

AFFARITALIANI.IT – urly.it/3msb8

fino all’11 aprile il quartiere Eur sarà gradualmente interessato da modifiche alla rete dei bus e da chiusure al traffico privato per fare posto all’allestimento/smontaggio delle strutture per la gara di Formula E, in programma il 9 e 10 aprile.

Spostato il capolinea del bus di piazzale dell’Agricoltura

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dal 3 aprile sarà temporaneamente spostato il capolinea dei bus da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Dal 5 al 14 aprile l’area Taxi sarà spostata da piazzale Marconi a viale Asia.

Sul versante della viabilità privata, dal 7 all’11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Dalle 20,30 del 7 aprile alle 5,30 dell’11 aprile, il “perimetro verde”, all’interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del Viadotto della Magliana – A90 lato direzione EUR. La zona interdetta sarà compresa tra il viale del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Ss Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, viale dell’Atletica.

Le deviazioni – Il traffico privato verso il Gra sarà deviato su via Laurentina (con istituzione ad hoc di nuova svolta a sinistra) e via Oceano Atlantico. Quello diretto in Centro sarà dirottato su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.