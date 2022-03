Bisarca carica di auto fuori strada sull’asfalto viscido, complicato intervento per riportarla in assetto

Spread the love

ilgazzettino.it – urly.it/3mscx

BASSO VICENTINO – Nella zona sud della provincia oggi verso le 15.20 i vigili del fuoco di Lonigo, dopo essere intervenuti per lo schianto di Pojana, sono accorsi in via Crocetta a Campiglia dei Berici per una bisarca carica di auto finita parzialmente fuoristrada, complice anche l’asfalto viscido: nessuna persona è rimasta ferita.

Il lungo automezzo si è come coricato su un fianco con tutto il suo carico. Sono poi iniziate le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.