CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Prosegue da diciotto ore il lavoro dei Vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento che ha colpito la provincia di Palermo: 130 gli interventi svolti finora per alberi caduti o pericolanti, tetti ed elementi costruttivi divelti. Nella clip la rimozione e la messa in sicurezza della tettoia di un condominio.

ALL.: