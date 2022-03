Operaio resta incastrato in un macchinario per un arto

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

31/03/22 ore 12:30 Gorla Minore (Va), via Ambrogio Colombo. Per cause in corso di accertamento, un operaio di una ditta che effettua lavorazione del ferro è rimasto incastrato con un arto in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e estratto il braccio dell’operaio dal macchinario. La persona è stata poi affidata alle cure del personale sanitario.