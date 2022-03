Ucraina – Russia, le news di oggi dalla guerra. Soldati russi “esposti a radiazioni a Chernobyl”. Kiev: “Proiettili russi al fosforo su Donetsk

Spread the love

repubblica-it – https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/31/news/ucraina_russia_news_oggi_guerra-343483224/

L’esercito russo ha sparato nella notte proiettili al fosforo nella parte centrale della regione di Donetsk. Lo riporta la Pravda Ucraina. Per il quotidiano russo Kommersant, Gazprom studia il blocco delle forniture a paesi ostili.

L’intelligence britannica denuncia: i consiglieri di Putin “hanno paura di dirgli la verità” sulla portata degli errori strategici commessi nell’attaccare l’Ucraina. La Russia è pronta a dichiarare un cessate il fuoco temporaneo a Mariupol e ad aprire un corridoio umanitario verso Zaporizhzhya. Domani in video un nuovo round di colloqui, ma Zelensky in tv dice: “Per il momento sono solo parole, non c’è niente di concreto. Ci prepariamo per gli attacchi russi al Donbass”.

A Biden al telefono spiega che “siamo a un punto di svolta”. Telefonata di un’ora anche tra Draghi e Putin. Il premier ha chiesto una de-escaltion, mentre non si fermano i bombardamenti su Kiev e Chernihiv. Il sindaco di Irpin: “Mezza città è distrutta”. Biden cerca un argine al prezzo del petrolio. Lavrov in Cina: inaccettabili basi Usa o Nato a ridosso dell’Afghanistan.