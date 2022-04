Canali Roberto C.R.E. va in pensione

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio IV, con nota prot. n. 67206 del 28/12/2021, ha disposto il collocamento in quiescenza del Capo Reparto Esperto CANALI Roberto, con decorrenza 01 aprile 2022.

La sua carriera di “pompiere” inizia come Vigile del Fuoco Ausiliario nell’anno 1981 e dopo aver svolto servizio in qualità di Vigile del Fuoco Volontario, nell’anno 1985 assume la qualifica di Vigile del Fuoco Permanente. Di seguito, la sua carriera prosegue con la nomina a Capo Squadra in data 01.01.1998 e la promozione a Capo Reparto in data 01.01.2011.

Capacità ed abnegazione gli hanno valso la croce di anzianità “per aver svolto lodevole servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dando prova di capacità e di zelo”.

La professionalità poi dimostrata sul campo gli è valsa anche un elogio personale da parte del Comandante Ing. Giulio De Palma per l’efficace e tempestivo intervento in data 08/06/2011, per contaminazione radiologica presso la ditta Somet Spa di Ambivere Bg.

Ha partecipato a numerose calamità nazionali a cominciare da 1997 in Umbria e nelle Marche a seguito del terremoto, con l’emergenza neve in Lombardia nel 2001. il terremoto in provincia di Brescia nel corso del 2004, in Abruzzo nell’anno 2009, gli allagamenti in Liguria nel 2010 e 2011, il sisma in Emilia Romagna nel 2013 e nel 2016/2017 a Rieti e Macerata.

A nome del Dipartimento, di tutto il Comando Provinciale di Bergamo e mio personale, porgo al Capo Reparto Esperto Canali Roberto il ringraziamento più vivo per l’opera prestata, con impegno ed equilibrio, al servizio del Corpo Nazionale per il bene della collettività. Al Sig. Canali ed ai sui familiari giungano i più sentiti auguri di vita serena piena di stimoli sempre nuovi.