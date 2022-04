Incendio in un silos: mattinata di fuoco per i pompieri

Spread the love

ILRESTODELCARLINO.IT – urly.it/3mv2-

Un incendio improvviso si è sviluppato ieri mattina all’interno di una azienda dove si lavora materiale in legno a Case Bruciate, in località San Germano.

L’allarme è scattato attorno alle 10 e i vigili del fuoco di Pesaro hanno constatato subito che la situazione era seria. A bruciare infatti è stato il materiale che si trovava all’interno di un silos. Le fiamme hanno avuto facile esca perché dentro si trovava un notevole quantitativo di truciolare.

A chiedere aiuto sono stati proprio i dipendenti dell’azienda. Quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno iniziato subito la bonifica del silos, operazione non semplice perché l’incendio andava spento e il materiale bonificato a strati. Notevoli i danni, ma per fortuna nessun ferito. I vigili del fuoco hanno impiegato varie ore per avere ragione dell’incendio e mettere in sicurezza il silos.