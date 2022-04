Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale frontale tra due autovetture a Treviglio in via Brignano intorno alle 17:00. È stata estratta da una delle due vetture una donna incastrata ed è stata affidata alle cure mediche, per liberarla si è provveduto al taglio della portiera. Sul posto Automedica, 2 Ambulanze e Polizia Locale.