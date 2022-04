Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

1/4/22 ore 18:30 Lozza (Va), via Alessandro Volta. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti presso una struttura sportiva per un allagamento. Una copiosa grandinata ha colpito la zona, il ghiaccio ha intasato gli scarichi della copertura causando un infiltrazione nei sottostanti locali. Gli operatori hanno liberato gli scarichi e messo in sicurezza l’area.