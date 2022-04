Pavia, grave incidente tra mezzi pesanti sulla A21: tre autisti feriti

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Broni sono intervenuti sulla A21, nel tratto tra Broni e Casteggio in direzione Piacenza, per un incidente multiplo tra mezzi pesanti. Nello schianto due autisti sono rimasti lievemente feriti, il terzo è stato portato in codice giallo in ospedale. I Vigili del fuoco hanno poi proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.