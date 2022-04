“Ripartiamo dalla sicurezza inclusiva: esperienze a confronto”, Taormina. 30 marzo 2022

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

“Ripartiamo dalla sicurezza inclusiva: esperienze a confronto” è stato il tema del convegno organizzato a Taormina dai Vigili del Fuoco di Messina. L’appuntamento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Taormina, della Consulta Regionale degli Ingegneri, dell’Ordine degli Architetti e dell’Università di Messina, ha richiamato al Palazzo dei Congressi numerosi addetti ai lavori, rappresentanti delle Istituzioni e semplici cittadini.

In apertura dei lavori ha preso la parola per i saluti istituzionali il Capo Dipartimento, prefetto Laura Lega, collegata in video conferenza, che, nel sostenere l’iniziativa promossa dai Vigili del Fuoco, ha auspicato una continuità degli obiettivi prefissati durante il convegno.

Ai saluti iniziali si è unito l’ing. Stefano Marsella, Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica, che rappresentava il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi.

Il convegno è stato moderato del Direttore Regionale VF Ennio Aquilino, che ha portato le proprie esperienze lavorative in campo emergenziale.

All’incontro hanno partecipato esperti relatori in materia di sicurezza inclusiva e componenti dell’Osservatorio del Corpo Nazionale per la sicurezza delle persone con esigenze speciali.

In particolare, segnaliamo la partecipazione di: Giuseppe Romano, già Dirigente Generale del Corpo Nazionale, componente dell’Osservatorio, con un intervento dal titolo “Dignità, Unicità, Sicurezza”; Stefano Zanut, del Comando di Pordenone, che ha spiegato l’evoluzione normativa della prevenzione incendi in tema di sicurezza inclusiva; la prof.essa Raffaella Lione, dell’Università di Messina, che ha fatto un ampio excursus sui possibili interventi per migliorare l’inclusività negli edifici scolastici. Mirella Ponte, dell’Università, nel suo intervento ha relazionato sullo stato dell’arte delle misure di gestione della sicurezza nelle sedi universitarie di Trento.

I relatori hanno poi virato nel trattare esperienze pratiche di pianificazione di grandi eventi e di gestione delle emergenze. Hanno preso la parola Gennaro Tornatore, comandante di Firenze e Salvatore Tafaro, comandante di Messina. Alessandra Bertulu, Disability manager del comune di Sassari, ha presentato uno studio sui piani di protezione civile comunali con particolare riguardo alla sicurezza inclusiva. Da tutti gli interventi sono emersi spunti di sicuro interesse e di approfondimento per il futuro.