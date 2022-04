Rischio nucleare: in tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco sensori di rilevamento del livello di radioattività

Spread the love

Entrando nella caserma dei vigili del fuoco di Rimini la sensazione, immediata, è di trovarsi in una grande famiglia. Nella condivisione del lavoro, che è pura passione, sono nati rapporti di amicizia veri. Da dicembre il Comando Provinciale ha un nuovo Comandante. Piergiacomo Cancelliere, originario di Cassino, ingegnere elettrico, vigile del fuoco dal 2006, ha conquistato da subito la stima dei suoi uomini. “Il Comandante è qui da poco – confidano – ma è come se fosse con noi da sempre”. “Alla fine siamo tutti vigili del fuoco” – commenta Cancelliere – “Io ho l’onore e l’onere di rappresentarli come Comandante ma alla fine condivido con loro lo stesso progetto, quello di essere al servizio del cittadino per garantire una risposta alle emergenze e per diffondere la cultura della sicurezza”.