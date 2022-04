Una vettura ha perso il controllo finendo contro le barriere new jersey – un ferito

Spread the love

COMANDO VIGILI DL FUOCO DI CATANZARO

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle ore 14.10 circa su Viale De Filippis direzione centro città. Una vettura, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo contro le barriere new jersey di delimitazione della carreggiata con conseguente testacoda. A bordo tre passeggeri di cui uno trasportato dal personale sanitario del Suem118 presso struttura ospedaliera. Sul posto squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale per la messa in sicurezza del sito e della vettura.

Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità al momento transito su unica corsia nel tratto interessato dal sinistro.