Vicenza, mansarda in fiamme nel centro storico

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Paura per un incendio scoppiato ne centro storico del capoluogo berico nella tarda serata di ieri. Le fiamme sono divampate nella mansarda di una palazzina in corso Fogazzaro, all’altezza di Piazza San Lorenzo, quando mancavano pochi minuti alle 22.

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Arzignano e da quello dei Volontari di Thiene, per un totale di 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, 2 mezzi di supporto e 22 operatori. Le squadre hanno operato dall’interno e dall’esterno con le autoscale, riuscendo a spegnere le fiamme e ad evitarne la propagazione all’intera struttura e agli altri edifici vicino. In via precauzionale la palazzina è stata evacuata.

L’incendio ha danneggiato la mansarda e il tetto mentre danni da percolazione son stati riscontrati ai piani inferiori.

Le cause dl rogo sono ora al vaglio dei tecnici ei Vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono terminate nella notte, intorno alle 3.30, dopo l’attento controllo di tutte le travature per esclusdere la presenza di eventuali focolai nascosti.