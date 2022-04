Vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro a lavoro su più fronti:

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Da questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono fuori sede per interventi vari, la mattinata è iniziata con il salvataggio di un gufo finito, per ripararsi dal forte vento di questi giorni, in una canna fumaria, mentre si terminava il soccorso al volatile la sala operativa del comando provinciale di Crotone segnalava sempre per i vigili di Petilia Policastro un incidente stradale in località Comito nello stesso paese, all’arrivo sul posto vi erano due autovetture coinvolte, una Citroen con due persone all’interno, ed una BMW con solo il conducente.

I due conducenti, uno dei quali estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati affidati ai sanitari sul posto e trasferiti all’ospedale di Crotone, presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, il lavoro dei vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza delle auto e della zona circostante