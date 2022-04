Udine, i Vigili del fuoco salvano Fiona, una cagnolina di 15 anni

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 12.30 di oggi, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta in Via Pra di Coi per soccorrere Fiona, una cagnolina di 15 anni che era rimasta bloccata in un canale da cui non riusciva più a uscire. L’animale si era allontanato nella tarda serata di ieri e questa mattina gli anziani proprietari lo avevano ritrovato nel canale. Non riuscendo a recuperarlo hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che con l’aiuto di una scala sistemata sulla sponda sono scesi e hanno recuperato Fiona per poi consegnarla, infreddolita ma incolume alle amorevoli cure dei suoi padroni