A Roma è di nuovo caos cremazioni: al cimitero Flaminio depositi pieni

Le agenzie funebri denunciano depositi pieni, proprio come fu per buona parte dell’anno scorso quando l’aumento dei decessi mandò in tilt l’intero sistema dei cimiteri capitolini, Ama risponde parlando di un non meglio precisato “problema tecnico”. Fatto sta che le salme destinate alla cremazione dovranno essere trasportate verso il cimitero Verano “dove verranno accolte fino a diverse indicazioni”, solo dopo potranno essere portate nei forni crematori del Flaminio. È quanto emerge da una comunicazione di servizio che la municipalizzata ha mandato alle agenzie funebri e che RomaToday ha potuto visionare. Così Roma trema di fronte all’ipotesi di un nuovo caos cremazioni con le bare stipate per giorni nei depositi, i carri funebri in coda e le famiglie colpite dal lutto costrette pure ad un’attesa estenuante.