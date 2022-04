Anticipa la primavera Fai sbocciare la tua bellezza!

Spread the love

ROBERTA VINCI

Se si parla di Beauty e Wellness allora puoi trovare tutte le News del momento da Secret Charm “l’arte della bellezza”.Il periodo più bello dell’anno è arrivato!È il momento di rifiorire abbandonandosi ad una coccola con un infusione di energia che riattivi i sensi dell’anima e il corpo.Da anni lavoro in questo settore, sempre alla ricerca delle migliori tecnologie e cosmeceutici sul mercato per offrire ai miei clienti trattamenti esclusivi. Per questo ho progettato una linea cosmetica e cosmeceutica che soddisfi ogni esigenza dal punto di vista emozionale senza rinunciare al risultato.

Prodotti versatili con protocolli modulati e personalizzabili.Come sempre nel.concetto Beauty di Secret Charm al centro ci sei “tu”!Punto di forza di questa strategia è l’ascolto per determinare insieme.il progetto che determina i risultato.La tua esigenza e la motivazione che ti spinge a venire da noi è il punto fondamentale di partenza dal quale sviluppareil tuo obiettivo da raggiungere!Al resto pensiamo noi grazie alla professionalità e alla preparazione del.personale e alle metodiche di lavoro applicate anche a seconda della stagionalità. Uno sconto particolare del 30%, a tutti i Faretti ed ai lettori per invogliare a provare il nostro progetto di Bellezza…Pensato solo ed esclusivamente per TE!Ti aspetto nel mio Istituto di Bellezza “Secret Charm ” in Via dell’Arte all’Eur. Tel 345 9762921Per rimanere aggiornato su consigli beauty seguici anche sui social, Instagram e Facebook.Un caro Saluto