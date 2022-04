DEF approvato: PIL 2022 al 3,1%, sconto benzina fino al 2 maggio, nuovo dl in vista

Spread the love

pmi.it – urly.it/3m-qh

DEF approvato in CdM: revisione al ribasso del PIL 2022 al 3,1% ma ci sono ancora 5 miliardi per sostegni all’economia nello scenario di guerra in Ucraina, sconti benzina prorogati al 2 maggio.

PIL 2022 rivisto al ribasso di oltre un punto e mezzo percentuale (al 3,1% dal precedente 4,7%), mentre non si prevedono variazioni significative per deficit e debito, quest’ultimo confermato in calo rispetto al 2021: sono i numeri del DEF 2022, il Documento di Economia e Finanza approvato in Consiglio dei Ministri il 6 aprile. Il DEF incamera il nuovo scenario caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dal conseguente impatto sui conti, che sostanzialmente limita la crescita prevista dopo l’uscita dalle restrizione anti Covid.