Giustizia tributaria, riforma in anticipo rispetto ai tempi del PNRR

La riforma tributaria potrebbe essere anticipata rispetto alla scadenza prevista dal PNRR al 31 dicembre del 2022. Così la Ministra della giustizia, Marta Cartabia, intervenuta in Senato alla cerimonia per l’apertura dell’anno giudiziario tributario. “Quella data è un termine ultimo che non può essere mancato ma fin da oggi possiamo dire che per quanto riguarda l’impegno del Governo è quello di anticipare i tempi per consentire un adeguato esame in Parlamento tanto più necessario quanto più tocca un settore, quello del rapporto con l’erario, che è al cuore della ragion d’essere della democrazia rappresentativa”.

La riforma della giustizia tributaria arriverà a breve, come chiede il PNRR. Nel frattempo, i numeri della giustizia tributaria in Cassazione sono in miglioramento: diminuisce il disposition time, diminuisce il numero medio dei giorni necessari per i procedimenti nella Suprema Corte. Traccia questo quadro la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenuta in Senato alla cerimonia per l’apertura dell’anno giudiziario tributario.