Riattivato il midollo spinale di una donna: ora può camminare

L’incredibile risultato è merito dei ricercatori dell’Ospedale Universitario di Losanna e della Scuola politecnica federale di Losanna, che hanno riferito i dettagli del loro intervento in uno studio apparso sulla rivista scientifica “The New England Journal of Medicine”. La donna, come detto, soffriva di una forma di atrofia per cui non esiste ancora una cura e che comprende sintomi quali la rigidità, il tremore irregolare a scatti e ancora l’instabilità posturale, movimenti particolarmente rallentati e difficili da poter controllare. La malattia, hanno riferito gli specialisti, può condurre anche alla morte dei neuroni responsabili del controllo della pressione sanguigna. E questo, in sintesi, significa che se il paziente cerca di mettersi in posizione eretta, la pressione tende ad abbassarsi in maniera drastica, causando svenimenti e crisi e costringendo il paziente a rimanere sdraiato in via continuativa.