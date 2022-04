Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

6aprile, 13 anni fa il terremoto in #Abruzzo: 216.000 gli interventi effettuati, 103 le persone salvate tra le macerie dai Vigili del Fuoco, che lavorarono per mesi con 2.700 unità per prestare assistenza alla popolazione duramente colpita

