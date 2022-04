iA Irpin affiorano i corpi dei bimbi violentati. La superstite: “Stuprata di fianco a mia madre agonizzante

Spread the love

REPUBBLICA.ITG – urly.it/3m_9r

LEOPOLI – Qualcuno ha urlato? No, perché il più delle volte li hanno imbavagliati. Possiamo immaginare il terrore, e il dolore, sofferto dai bambini di Irpin. Di alcuni si sanno anche i nomi, perché man mano che i loro cadaveri vengono ritrovati e in qualche modo ricomposti, i parenti possono riconoscerli, sempre che siano ancora vivi. Altri non hanno ancora un nome, e vengono identificati secondo un’età approssimativa. Tre anni, 5 anni, quelli di Irpin erano tutti sotto i dieci, come ha denunciato ieri Lyudmila Denisova, difensore civico ucraino: “Bambini di meno di 10 anni sono stati uccisi. Presentano segni di stupro e tortura”. Anche il presidente Zelensky ne ha parlato al Consiglio Onu. Anzi, ha mostrato un filmato. Una cosa breve, ma è bastato.