Intervista a Filippo d’Alfonso, Presidente AFD -Il Comitato Cultura ed Eventi: una sinergia di benessere con il Faro

A CURA DI VALENTINA TACCHI

Filippo d’Alfonso in qualità di Presidente AFD, ci può descrivere di cosa si occupa questa Associazione?

AFD è l’acronimo di Associazione Farmacisti Divulgatori. E’ un’Associazione senza scopo di lucro, istituita il 29 marzo 2016 e che svolge attività di divulgazione scientifica ed aggiornamento professionale che si avvale della collaborazione di professionisti e docenti del settore sanitario. Cerchiamo argomenti che permettano di generare opportunità di approfondimento culturale e sociale, soprattutto, in un momento come quello attuale in cui ogni cambiamento della società va monitorato cercando di percorrere le strade nuove che si vanno a palesare anche nello scenario del sistema sanitario.

Perché ha sentito la necessità di creare quest’Associazione?

Poiché in uno scenario apocalittico come quello del settore farmaceutico in cui predominano gli interessi economici a scapito della professionalità , l’unica arma efficace a disposizione del farmacista è la cultura, solo ciò salverà la categoria e AFD ha come target principale proprio quello di promuovere cultura.

Perché l’operatore sanitario dovrebbe aderire a questo suo progetto?

AFD è aperta a tutti i professionisti del settore sanitario proprio perché il farmacista è al centro del SSN , esso infatti stringe rapporti di collaborazione professionale con tutti gli operatori sanitari i quali , anch’essi , hanno necessità di continuo aggiornamento.

Chi ha aderito finora e come è strutturata l’Associazione?

Ad oggi hanno aderito circa una quarantina di colleghi ed il numero è destinato a crescere. AFD è coordinata da un Consiglio direttivo composto dal sottoscritto in qualità di Presidente, dal dott Mariano Marotta che ricopre la carica di vicepresidente, dalla dott.ssa Antonietta Spagna che svolge l’attività di segretaria e tesoriere AFD , dalla dott.ssa Valentina Tacchi, editrice de Il Faro che oltre ad essere assistente del Presidente AFD, da quest’anno è Presidente del “Comitato Cultura ed Eventi”. Gli altri componenti del direttivo sono i dottori Angelo De Martino e Marco Marchetti i quali ricoprono la carica di Consiglieri. Esiste infine, l’assemblea degli associati che usufruiscono dei servizi AFD.

Recentemente ha inserito al suo interno un “Comitato cultura ed eventi” che sarà presieduto dalla dott.ssa Valentina Tacchi…

AFD finora è molto attiva sul web www.farmacistidivulgatori.it, su www.ilfaroinrete.it e sui canali social. Ho ritenuto opportuno favorire la realizzazione degli obiettivi sul territorio con eventi culturali e di business ed il comitato è sicuramente il veicolo più adatto a tale fine. In questo contesto la dott.ssa Valentina Tacchi con la quale abbiamo partecipato anche ad importanti Eventi medico scientifici e con l’Accademia Aerec, rappresenta senza ombra di dubbio la persona più adatta a coordinare tale progetto, attenta com’è a diffondere cultura, a mettere al corrente il direttivo AFD sulle attività da svolgere e perché è una seria professionista esperta di politiche sociali.

Quali sono gli obiettivi per l’anno 2022?

Gli obiettivi per l’anno 2022 sono sempre la crescita nel numero degli associati, la realizzazione di Eventi sul territorio e la pubblicazione del libro AFD. Mi piace concludere ricordando il nostro slogan: “AFD: professionalità e passione”. Giuseppe Rotundo