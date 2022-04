Russia sospesa dal consiglio Onu dei diritti umani, la Cina vota contro: “aggiunge benzina al fuoco”

Spread the love

AGI – La Russia, come la Libia di Gheddafi nel 2011, sospesa dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu. L’attesa votazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha fatto registrare 93 voti favoreli e 24 contrari, tra cui la Cina. Pechino ha accusato i Paesi membri di “politicizzazione” mentre dal portavoce del Cremlino Peskov è arrivata una minaccia che è anche una promessa: “Ci difenderemo con tutti i mezzi legali”.

L’Occidente è comunque unito nella condanna e domani la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen andrà a Kiev per mandare al mondo “un messaggio forte”. I paesi dell’Ue si preparano a un nuovo round di sanzioni e la discussione sull’embargo al petrolio, “è una questione di ore”, ha detto la leader Ue. Dagli Usa la pressione sull’Europa è forte. Il segretario di Stato Blinken ha suggerito all’Ue di rendersi autonoma sul gas: “La Russia usa l’energia come un’arma, come una leva politica e, ovviamente, i profitti che riceve dalla vendita di energia aiutano ad alimentare l’aggressione dell’Ucraina”.