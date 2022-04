Vigili del Fuoco, amici e volontari Un triangolare per Leo

Spread the love

https://www.lanazione.it/firenze/sport/vigili-amici-e-volontari-un-triangolare-per-leo-1.7544469

Sabato, alle 16, all’impianto Padovani (campo Mario Lodigiani – Viale Paoli, 23), si terrà un triangolare amichevole di rugby in ricordo di Leonardo Scarpellini. Leonardo di professione faceva il vigile del fuoco, ma a Firenze è entrato nel cuore di tutti come giocatore ed allenatore di rugby. In vesti diverse e presente in ciascuna delle tre squadre che giocheranno, confratello attivo alla Misericordia di Firenze, presidente del Chapter motociclistico Red Knights MC Italy 1, e notissimo nel suo ruolo di spugnaiolo del salcio storico.

Per ricordalo le Associazioni delle quali Leonardo ha fatto parte hanno organizzato un triangolare di rugby nel quale i giocatori old delle squadre Ribolliti del Firenze 1931, Florentia Arf e Valdisieve Rugby giocheranno con maglie mescolate. L’ovale verrà portato in campo dall’Harley di Leonardo e, prima del fischio d’inizio, le rappresentanze di vigili del fuoco,Misericordia di Firenze e Calcio storico, saranno schierati in divisa in interno campo per osservare un minuto di silenzio. Alla fine della partita, la cena, in gergo chiamata “terzo tempo”. L’ingresso alla partita è libero. Il costo dei biglietti per il terzo tempo il cui devoluto verrà donato in beneficienza è di 20 euro per gli adulti e 5 per gli under 15.