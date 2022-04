Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Filottrano per l’incendio di un’auto e uno scooter all’interno di un garage. La squadra VVF sul posto ha spento il rogo e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.