Due vecchi depositi in fiamme: alta colonna di fumo e decine di chiamate ai pompieri che evitano il peggio

ilgiornaledivicenza.it – urly.it/3m_y5

Alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Montanare a Barbarano Mossano per l’incendio di due baracche adibite a deposito e un vecchio camioncino in disuso. Decine le chiamate alla sala operativa per l’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

I pompieri, arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, evitando l’estensione ai campi e altri arbusti e un vicino capannone di allevamento. Bruciato anche un platano.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.