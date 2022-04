Incendio di una struttura adibita a magazzino e legnaia situata in giardino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

Nella giornata di oggi siamo intervenuti in supporto al Corpo VV.F. di Tenno per incendio abitazione. Giunti sul posto si trattava di una struttura adibita a magazzino e legnaia situata in giardino e completamente interessata dalle fiamme. A giungere per primi sul posto gli uomini di Tenno con le due minibotti che hanno avuto ragione delle fiamme in pochi minuti.

A supporto da Riva del Garda è intervenuta una squadra con autopompa, piattaforma, mezzo di supporto e l’autoscala distrettuale. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per circa un’ora. Grazie al rapido intervento l’incendio è rimasto contenuto e non si è propagato al vicino bosco.

