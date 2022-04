Video – Salerno, ritrovato l’anziano disperso a Ricigliano

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Personale operativo del Comando di Salerno è intervenuto ieri a Ricigliano per la ricerca di un anziano che si era allontanato da una casa di cura.

Mobilitati fin da subito, i vigili del fuoco hanno istituito una unità di comando locale sul luogo della scomparsa per coordinare personale a terra, esperti in topografia, unita cinofile, team speleo e elicottero proveniente dal reparto volo di Pontecagnano.

Dopo aver individuato la persona dall’elicottero gli aero-soccorritori la hanno raggiunta e, una volta riportata a bordo con una manovra di recupero al verricello, la hanno trasportata in una zona sicura e affidata al personale sanitario.

