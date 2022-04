Video – Aereo si spezza in due sulla pista di atterraggio. Paura in Costa Rica

Spread the love

Giovedì mattina un aereo cargo DHL ha avuto un incidente durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale Juan Santamaría di Alajuela, 17 chilometri a ovest di San José, in Costa Rica. Il velivolo è precipitato in un dirupo e si è spezzato in due. Il tutto è stato catturato in video. “Si tratta di un Boeing 757 cargo. Questo aereo aveva segnalato dei problemi idraulici in fase di atterraggio, una volta toccata la pista è scivolato verso il settore sud, cadendo in una conca che si trova proprio davanti alla caserma“, hanno riferito i Vigili del fuoco .

E proprio i vigili del fuoco sono riusciti a portare fuori i due piloti che erano sull’aereo. Entrambi i membri dell’equipaggio non sono in gravi condizioni. I soccorritori hanno provveduto ad applicare schiuma in previsione di una possibile fuoriuscita di carburante dai serbatoi, le cui condizioni sono ancora in fase di una valutazione.

L’aereo, volo DHL Aero Expresso D07216/JOS7216, aveva lasciato l’aeroporto Juan Santamaría diretto a Città del Guatemala; già durante il viaggio ha comunicato un’emergenza e ha chiesto di tornare all’aeroporto da cui era partito, prima di eseguire un percorso specifico di attesa per esaurire il carburante.

