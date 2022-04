Porto Empedocle, ADM: 1500 litri di gasolio devoluti ai Vigili del Fuoco

Spread the love

https://www.agimeg.it/focus/portoempedocle-adm-1500-litri-gasolio-devoluti-vigili-fuoco

L’ufficio ADM di Porto Empedocle, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Agrigento, ha devoluto ai Vigili del Fuoco circa 1.500 litri di gasolio precedentemente sequestrato poiché non conforme alla carburazione.

Il prodotto, commercializzato da un distributore dell’agrigentino, era stato sottoposto a controlli qualitativi, effettuati dai funzionari ADM del reparto antifrode con il supporto del laboratorio chimico mobile della Direzione Regionale di Palermo, dai quali è risultato non conforme per la vendita, pericoloso per l’uso automobilistico e dannoso per l’ambiente.

Sempre molto alta l’attenzione che ADM riserva alla corretta commercializzazione dei carburanti, a garanzia dei consumatori e a tutela dell’ambiente. cr/AGIMEG