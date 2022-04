Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Salvataggio ad alta quota dei #vigili del fuoco a Cesana Torinese (TO). Recuperate stamattina con l'elicottero sei persone in difficoltà nella zona di Lago Nero, a 2.200 metri di altezza