Addio a Derby, ‘collega’ a 4 zampe dei vigili del fuoco. In azione anche al ponte Morandi

lanazione – https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/morto-cane-vigili-fuoco-1.7553227

Terni, 9 aprile 2022 – I vigili del fuoco di Terni piangono il loro collega Derby, il Border Collie che per tanti anni è stato il fiore all’occhiello delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco dell’Umbria e in particolar modo del Comando di Terni di cui faceva parte.

“Derby – scrivono i vigili del fuoco di Terni – era andato in pensione 4 anni fa; si era distinto, insieme al suo collega, amico e conduttore Stefano Albergotti partecipando con successo a molte ricerche a persona, il suo fenomenale fiuto è stato preziosissimo soprattutto nelle operazioni di ricerca e salvataggio negli ultimi terremoti del centro Italia, per la ricerca di vite umane da salvare tra le macerie. L’ultima grande missione Derby, che aveva 13 anni, è stata quella del crollo del ponte Morandi a Genova, dove, insieme alle altre unità cinofile dei vigili del fuoco dell’Umbria si era distinto per capacità, professionalità e per la grande simpatia che suscitava tra i suoi colleghi… a due zampe. Derby si è spento serenamente oggi, tra le braccia di Stefano, compagno e fratello di tante missioni. Ciao Derby, ciao piccolo grande collega!”