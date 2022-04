Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dell’equipaggio in forza al reparto volo dei Vigili del fuoco di Catania per soccorrere un ragazzo scivolato sugli scogli in località Dionisio il Grande, a Siracusa. Portato a bordo dell’elicottero grazie a una manovra di calata e recupero al verricello, il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari.

All.: