Autocisterna si ribalta a Fossadello, urtando due auto. Quattro i feriti, uno è grave

PIACENZASERA.IT – urly.it/3n0a8

Grave incidente sulla strada Caorsana tra Fossadello e Caorso, nella mattinata del 13 aprile. I mezzi coinvolti nel sinistro sono un autocisterna che trasportava cemento, una Kia Sportage e un Fiat Qubo.

Per cause ancora in corso di accertamento l’autocisterna si è ribaltata in mezzo alla carreggiata con il coinvolgimento di due auto nel sinistro. Al lavoro i mezzi di soccorso del 118 con la pubblica assistenza di Monticelli, l’auto infermieristica del 118, l’elisoccorso di Parma, i vigili del fuoco.