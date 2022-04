Spread the love

studiocataldi.it –

È stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti. Resta in vigore la riduzione della tassazione sui carburanti prevista dal decreto energia n 21 del 2022, già in vigore dal 22 marzo (vedi anche Decreto energia: tutte le novità). La novità è contenuta in nuovo decreto firmato dai ministri Cingolani per la Transizione ecologica e Franco dell’Economia. Quest’ultimo, al termine del consiglio dei ministri ha chiarito «Abbiamo prorogato di 10 giorni l’abbattimento di 25 centesimi dell’accisa su benzina e gasolio»



Fonte: Carburanti, tasse giù anche a maggio https://www.studiocataldi.it/articoli/news/44329-carburanti-tasse-giu-anche-a-Y