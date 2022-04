Ordigni inesplosi: un’eredità pesante per l’Ucraina

Spread the love

scienzainrete.it – urly.it/3n18a

Il ministro degli interni ucraino Denys Monastyrsky afferma che ci vorranno anni per disinnescare gli ordigni inesplosi una volta che l’invasione russa sarà finita: «Un numero enorme di granate e mine è stato sparato contro l’Ucraina, e una gran parte non è esplosa. Rimangono sotto le macerie e rappresentano una vera minaccia. Ci vorranno anni, non mesi, per disinnescarle». Oltre agli ordigni russi inesplosi, le truppe ucraine hanno piantato mine terrestri su ponti, aeroporti e altri luoghi chiave per impedire ai russi di usarli.

Un problema con gravi conseguenze ambientali, nel breve e nel lungo periodo: «Puoi guardare alcune aree nel nord della Francia e del Belgio colpite dalla prima guerra mondiale dove non si può ancora coltivare perché ci sono ordigni inesplosi nel terreno – o il suolo è contaminato da metalli pesanti e residui di armi chimiche», dice Doug Weir, direttore di ricerca e politica dell’Osservatorio Conflitto e Ambiente (CEOBS).«Si possono vedere interruzioni nel paesaggio, dove le trincee o le granate sono partite… i danni possono durare per 100 anni».

Gli UXO (unexploded ordnance) ovvero ordigni inesplosi, bombe inesplose e residuati bellici esplosivi, senza nemmeno esplodere, possono causare danni sostanziali ai civili. La stessa composizione dell’involucro della munizione è dannosa, poiché è spesso fatta di metalli pesanti come il rame o il piombo. Le munizioni esplosive contengono tipicamente elementi come piombo, antimonio, uranio, dinitrotoluene, trinitrotoluene, e RDX (hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine) che sono generalmente resistenti al trattamento biologico e rimangono nella biosfera – la contaminazione ha spesso effetti ambientali tossici e può provocare danni alla salute umana. Per esempio, è stato dimostrato che gli esseri umani esposti al trinitrotoluene (TNT) possono sperimentare diversi effetti nocivi per la salute, tra cui anemia, funzione epatica anormale e cancro. Anche altri organismi, in particolare quelli acquatici, subiscono effetti tossici letali.