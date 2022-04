Rapporto USA: il rischio di battito cardiaco irregolare per i vigili del fuoco legato al numero di esposizioni a incendi

Spread the love

Battito cardiaco irregolare e esposizioni dei vigili del fuoco ad incendi: il rapporto del giornale dell’American Heart Association

Tra i vigili del fuoco, il rischio di avere un ritmo cardiaco irregolare, noto come fibrillazione atriale (AFib), aumenta con il numero di incendi a cui rispondono, secondo una nuova ricerca pubblicata oggi nel Journal of the American Heart Association, una rivista ad accesso aperto, peer-reviewed della American Heart Association.

Rispetto alle persone in altre occupazioni, i vigili del fuoco sono noti per avere un rischio sproporzionatamente elevato di malattie cardiache

Quasi la metà degli infortuni mortali nei vigili del fuoco in servizio derivano da morte cardiaca improvvisa – quando il cuore smette improvvisamente di battere e pompare il sangue agli organi vitali.

Un aumento del rischio di un ritmo cardiaco irregolare o aritmie dai ventricoli, le camere inferiori del cuore, è stato documentato nei vigili del fuoco, tuttavia, prima di questo studio, poco era noto su AFib, che è un’aritmia che coinvolge le camere superiori del cuore.

Le persone con AFib hanno un rischio maggiore di coaguli di sangue, insufficienza cardiaca, ictus e altre complicazioni cardiache.

“Alcuni anni fa, ho trattato un vigile del fuoco locale per la fibrillazione atriale, e lui si è sentito drammaticamente meglio con il trattamento, così mi ha riferito altri vigili del fuoco per la cura, tutti con AFib.

Ho deciso di esaminare metodicamente AFib nella popolazione dei vigili del fuoco, come può far luce sulla causa della fibrillazione atriale in non vigili del fuoco pure”, ha detto Paari Dominic, M.D., autore senior dello studio, il direttore di elettrofisiologia cardiaca clinica e professore associato di medicina e fisiologia molecolare e cellulare a LSU Health Shreveport in Louisiana.