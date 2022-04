Savona, incendio in una cascina: vigili del fuoco mobilitati

Spread the love

lastampa.it – urly.it/3n17g

Incendio nella notte in via Bresciana a Savona. Le fiamme sono divampate in una cascina provocando danni alla struttura e al tetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via Nizza che hanno lavorato alcune ore per avere ragione del rogo. Le cause dell’incendio sono ora in via di accertamento. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella che il rogo sia stato provocato accidentalmente da senzatetto che utilizzavano la cascina come rifugio (sono stati infatti trovati giacigli di fortuna), un posto dove andare a dormire.